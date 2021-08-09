Россияне стали чаще экономить на ритуальных услугах – СМИ

Фото: Агентство "Москва"

Россияне стали чаще экономить на погребальных услугах, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Росстата и участников рынка ритуальных услуг.

В частности, в первом полугодии смертность в стране увеличилась на 16%, притом как выручка ритуальных агентств выросла лишь на 9%. За этот же период прошлого года россияне потратили на ритуальные услуги 34 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2021 года – 36,9 миллиарда.

Чаще всего на погребальных услугах стараются сэкономить в регионах. Как пояснил глава похоронных домов "Журавли" Илья Болтунов, если до 2020 года средний чек при организации похорон в регионах составлял около 50 тысяч рублей, то сейчас граждане не хотят тратить свыше 30 тысяч.

Он объяснил, что поскольку от организации похорон отказаться сложно, в основном россияне экономят на сопутствующих услугах – установке памятников, оградок и облагораживании могил.

В ГБУ "Ритуал" рассказали, что средний чек на похороны в Москве не изменился, а выручка в первом полугодии выросла пропорционально числу умерших – на 18%.

В то же время в России выросла доля кремаций – в среднем это на 40% дешевле, чем захоронения в землю. К примеру, в Петербурге сейчас кремируют более 70% умерших. В целом по стране этот показатель на уровне 10%, правда крематории есть не во всех городах.

В конце прошлого года в РФ предложили организовать прием заявок на похороны через государственные диспетчерские центры. С инициативой выступил член комитета ГД по транспорту и строительству Антон Жарков.

Он отметил, что новый законопроект повлияет на цены на ритуальные услуги и они могут снизиться. Таким образом, по словам Жаркова, получится избежать навязывания услуг похоронными агентами.

В настоящий момент данная сфера регулируется законом, который приняли в 1996 году, в нем идет речь лишь о государственных услугах. Законопроектом депутата ГД предлагается упорядочить деятельность частных ритуальных контор и похоронных агентов.