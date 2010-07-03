Вирусологи объяснили возросшее во время пандемии число кремаций в Москве

В Москве во время пандемии число кремаций выросло на 38%, рассказали в ГБУ "Ритуал". В первую очередь захоронение таким способом выбирали родственники людей, погибших после осложнений из-за COVID-19. Разбираемся, с чем это связано и имеет ли такой способ захоронения в условиях пандемии преимущества относительно традиционной процедуры.



Увеличение спроса на кремацию

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Глава оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал, что обычно в Москве происходит 53–54% кремаций и 46–47% захоронений в землю. Но за время пандемии в похоронной отрасли спрос на кремацию вырос на 38%. То есть сейчас 70–72% усопших кремируют, а 28–30% традиционно хоронят.

По его словам, такой метод похорон рекомендовали родственникам людей, умерших от коронавируса. При этом агенты "Ритуала" не настаивали на кремации, поскольку эта норма Роспотребнадзора не носила обязательный характер.





Артем Екимов глава ГБУ "Ритуал" Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла.

Руководитель ГБУ "Ритуал" добавил, что очередей на отпевание, как это было в некоторых странах Европы, в Москве удалось избежать за счет интенсивной работоспособности крематориев. По его словам, в последние годы число умерших колеблется несущественно – в пределах 2%, а в среднем в Москве в год умирает порядка 120 тысяч человек, из которых только 100 тысяч хоронят в столице, остальных – в других регионах.



В этом году из-за ситуации с COVID-19 все больше людей выбирали онлайн-трансляции похорон вместо традиционных. Родственники усопшего могли наблюдать за церемонией, перейдя по закрытой ссылке со своего компьютера или смартфона. Для трансляций видеокамерами были оборудованы прощальные залы всех московских крематориев и похоронного дома "Троекурово". В среднем за церемонией смотрели 35–40 человек, максимальное количество зрителей достигло 387.

Почему в пандемию кремируют усопших?

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью Москве 24 связал увеличение числа кремаций с общим ростом смертности в этом году.

"Доля кремации увеличивается, когда увеличивается смертность среди населения или текущая летальность, связанная с пандемией", – пояснил вирусолог.





Георгий Викулов директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Смертность увеличивается. Следовательно, увеличивается количество ритуальных услуг, в том числе кремаций. Но какой-то особой необходимости в кремации при коронавирусной инфекции нет.

Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко также считает, что пандемия лишь частично увеличила число кремаций в Москве.

"Процедура кремации погибших от инфекционных болезней имеет смысл при очень заразных инфекциях, таких как лихорадка Эбола. У нас же весной при погребении лишь ограничивали число близких и родственников, которые участвуют в ритуале прощания, чтобы уменьшить возможные контакты", – пояснил специалист Москве 24.

Вирусолог связывает увеличение доли кремации в городе в первую очередь с финансовым вопросом. По его словам, традиционный способ погребения для многих людей просто стал неподъемной ношей.





Александр Бутенко заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Возможно, уровень доходов населения упал, и это является одной из главных причин, потому что процедура погребения достаточно дорогая.

Собеседник Москвы 24 также добавил, что коронавирус даже при захоронении усопшего в землю "быстро инактивируется". Бутенко пояснил, что через два-три дня там не останется никакой инфекции. Кроме того, сквозь достаточно большой слой земли проникновение вируса умершего во внешнюю среду невозможно, заключил он.

