Вирусологи объяснили возросшее во время пандемии число кремаций в Москве

В Москве во время пандемии число кремаций выросло на 38%, рассказали в ГБУ "Ритуал". В первую очередь захоронение таким способом выбирали родственники людей, погибших после осложнений из-за COVID-19. Разбираемся, с чем это связано и имеет ли такой способ захоронения в условиях пандемии преимущества относительно традиционной процедуры.
Увеличение спроса на кремацию
Глава оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал, что обычно в Москве происходит 53–54% кремаций и 46–47% захоронений в землю. Но за время пандемии в похоронной отрасли спрос на кремацию вырос на 38%. То есть сейчас 70–72% усопших кремируют, а 28–30% традиционно хоронят.
По его словам, такой метод похорон рекомендовали родственникам людей, умерших от коронавируса. При этом агенты "Ритуала" не настаивали на кремации, поскольку эта норма Роспотребнадзора не носила обязательный характер.
Руководитель ГБУ "Ритуал" добавил, что очередей на отпевание, как это было в некоторых странах Европы, в Москве удалось избежать за счет интенсивной работоспособности крематориев. По его словам, в последние годы число умерших колеблется несущественно – в пределах 2%, а в среднем в Москве в год умирает порядка 120 тысяч человек, из которых только 100 тысяч хоронят в столице, остальных – в других регионах.
Почему в пандемию кремируют усопших?
Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью Москве 24 связал увеличение числа кремаций с общим ростом смертности в этом году.
"Доля кремации увеличивается, когда увеличивается смертность среди населения или текущая летальность, связанная с пандемией", – пояснил вирусолог.
Заведующий отделом НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко также считает, что пандемия лишь частично увеличила число кремаций в Москве.
"Процедура кремации погибших от инфекционных болезней имеет смысл при очень заразных инфекциях, таких как лихорадка Эбола. У нас же весной при погребении лишь ограничивали число близких и родственников, которые участвуют в ритуале прощания, чтобы уменьшить возможные контакты", – пояснил специалист Москве 24.
Вирусолог связывает увеличение доли кремации в городе в первую очередь с финансовым вопросом. По его словам, традиционный способ погребения для многих людей просто стал неподъемной ношей.
Собеседник Москвы 24 также добавил, что коронавирус даже при захоронении усопшего в землю "быстро инактивируется". Бутенко пояснил, что через два-три дня там не останется никакой инфекции. Кроме того, сквозь достаточно большой слой земли проникновение вируса умершего во внешнюю среду невозможно, заключил он.