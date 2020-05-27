В ГБУ "Ритуал" рассказали, как хоронить родственника, умершего от коронавируса

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Руководитель ГБУ "Ритуал" Артем Екимов рассказал Москве 24, что делать, если родственник умер от коронавирусной инфекции.

"В целом нужно делать ровно то же, что и в любом другом случае наступления смерти родственника или лица, обязанности по захоронению которого конкретный человек взял на себя. Единственное – требуется уведомление организаторов похорон о соответствующем диагнозе", – сообщил Екимов.

Этот диагноз должен быть указан в справке о смерти и прикреплен к заявлению о захоронении. "Это является отправной точкой для применения тех самых превентивных мер, на которые нас ориентирует Роспотребнадзор", – подчеркнул руководитель учреждения по оказанию ритуальных услуг.

Екимов пояснил, что отдельных участков для захоронения тел с диагностированным COVID-19 не существует. "Единственное, что соблюдается, – это специальный режим захоронения. Также в рамках законодательства о погребении и похоронном деле неукоснительно исполняется воля изъявления умершего, если таковое каким-либо образом задокументировано, либо пожелание родственника умершего, связанное с формой погребения", – подчеркнул Екимов.

Ранее глава ГБУ "Ритуал" рассказал о том, какие требования соблюдаются при захоронении человека, умершего от коронавирусной инфекции.