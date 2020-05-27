ГБУ "Ритуал" опубликовало видео с похоронами человека, умершего от коронавируса в Москве

Фото: скриншот ГБУ "Ритуал"

ГБУ "Ритуал" впервые опубликовало в своем Instagram видео с процедурой захоронения человека, умершего от коронавирусной инфекции.

Съемка сделана в Москве на Троекуровском кладбище. На кадрах видно, как четверо сотрудников ритуальной службы осуществляют захоронение в защитных костюмах и масках. Перед тем как опустить гроб в землю, дно могилы посыпают дезинфицирующим средством в виде белого порошка.

После этого гроб с умершим погружают в могилу, закидывают еловыми ветками и засыпают землей. Присутствующие на похоронах находятся на некотором расстоянии от гроба.



Видео: ГБУ "Ритуал"



Артем Екимов руководитель ГБУ "Ритуал" Захоронение происходит в закрытых гробах, в соответствии с рекомендуемой формой погребения – кремацией, с применением сотрудниками ГБУ "Ритуал" средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств. А также с соблюдением прощающимися социальной дистанции и вообще с ограничением количества родственников, присутствующих на церемонии прощания.

Руководитель ГБУ "Ритуал" Артем Екимов в диалоге с Москвой 24 сообщил, что погребение умерших с диагностированным коронавирусом происходит в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

"В случае если погребение осуществляется в форме захоронения гроба, сотрудниками, производящими захоронение, применяются специальные химические средства. Сами они работают в специальных защитных костюмах. Все это организовано в целях исключения распространения коронавирусной инфекции", – добавил Екимов.

Представители ГБУ "Ритуал" просят лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, минимизировать количество прощающихся. "В настоящее время среднее количество прощающихся сократилось с 30-50 человек в обычном режиме до пяти в условиях самоизоляции", – говорится в сообщении под видео с церемонии похорон.

Ранее специалисты рассказали о том, передается ли коронавирус от умершего человека к живому.