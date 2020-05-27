ГБУ "Ритуал" опубликовало видео с похоронами человека, умершего от коронавируса в Москве

18:03
ГБУ "Ритуал" впервые опубликовало в своем Instagram видео с процедурой захоронения человека, умершего от коронавирусной инфекции.
Съемка сделана в Москве на Троекуровском кладбище. На кадрах видно, как четверо сотрудников ритуальной службы осуществляют захоронение в защитных костюмах и масках. Перед тем как опустить гроб в землю, дно могилы посыпают дезинфицирующим средством в виде белого порошка.
После этого гроб с умершим погружают в могилу, закидывают еловыми ветками и засыпают землей. Присутствующие на похоронах находятся на некотором расстоянии от гроба.
"В случае если погребение осуществляется в форме захоронения гроба, сотрудниками, производящими захоронение, применяются специальные химические средства. Сами они работают в специальных защитных костюмах. Все это организовано в целях исключения распространения коронавирусной инфекции", – добавил Екимов.
Представители ГБУ "Ритуал" просят лиц, взявших на себя обязанности по организации похорон, минимизировать количество прощающихся. "В настоящее время среднее количество прощающихся сократилось с 30-50 человек в обычном режиме до пяти в условиях самоизоляции", – говорится в сообщении под видео с церемонии похорон.
Ранее специалисты рассказали о том, передается ли коронавирус от умершего человека к живому.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: