Ритуальные услуги в Москве перевели в дистанционный формат

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Похоронные агенты осуществляют свою деятельность в дистанционном формате из-за введенного в столице режима повышенной готовности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал".

"В рамках принятых правительством Москвы мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции ГБУ "Ритуал" обеспечивает возможность дистанционного получения ритуальных агентских услуг. Это позволяет минимизировать контакты заказчиков с ритуальными агентами", – заявили в учреждении.

Чтобы обратиться в ритуальное агентство, необходимо позвонить по телефону диспетчерской службы (8 (499) 610-00-00). Агент свяжется с заказчиком и обсудит детали похорон. Каталог услуг можно будет получить в переписке через мессенджер.

В ГБУ "Ритуал" подчеркнули, что единственный контакт между заказчиком и похоронным агентом должен произойти при передаче паспорта умершего, но при данной встрече работники будут оснащены средствами индивидуальной защиты.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин расширил ограничительные меры в столице из-за ситуации с распространением коронавируса. По новым правилам режим самоизоляции введен для всех жителей и гостей Москвы, а значительная часть предприятий и организаций временно приостановила работу. Кроме того, с 15 апреля введена пропускная система для личных машин и общественного транспорта.

В России за сутки подтвердили 5 642 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. У 2 567 человек не было клинических проявлений. Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая. Это на 12% больше, чем днем ранее.

