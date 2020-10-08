Во время пандемии в Москве выросло число кремаций – СМИ

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Во время пандемии в похоронных услугах увеличился спрос на кремации, сообщает РБК.

По информации главы оператора столичных кладбищ ГБУ "Ритуал" Артема Екимова, обычно происходит 53–54% кремаций и 46–47% захоронений в землю. С начала распространения коронавируса, по его словам, число кремаций выросло на 38%. Таким образом, 70–72% приходится на кремации и 28–30% – на захоронения в землю.

Екимов рассказал, что, когда хоронили людей, умерших от коронавируса, агенты "Ритуала" преимущественно предлагали кремацию, однако не настаивали на ней, поскольку эта норма Роспотребнадзора носила рекомендательный характер.

"Законодательство, регулирующее отрасль, закрепляет право выбирать форму погребения. Порекомендовать мы, конечно, могли, и делали это в соответствии с письмами Роспотребнадзора. Люди откликались, и доля кремаций в этот момент выросла", – объяснил он.

Екимов добавил, что очередей на отпевание, как это было в некоторых странах Европы, в Москве удалось избежать за счет интенсивной работоспособности крематориев.

"И в целом такая работа, в том числе профилактическая, позволила исключить и внешние, и производственные очереди", – заключил он.

Ранее специалисты рассказали о том, передается ли коронавирус от умершего человека к живому.

По данным ВОЗ на 8 октября, в мире выявлено уже более 35,6 миллиона случаев заражения, свыше 1,044 миллиона человек скончались.

В России подтверждено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровели 995 275 человек.

