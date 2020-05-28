В Москве более 7 тысяч человек воспользовалось услугой онлайн-похорон

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Более 7 тысяч человек в Москве воспользовалось бесплатной услугой онлайн-трансляций церемоний прощания. Об этом Москве 24 рассказали представители ГБУ "Ритуал".
"Услуга "Прощание онлайн" предполагает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии. Ответственному за организацию церемонии прощания направляется индивидуальная закрытая ссылка. Он может направить ее родственникам и близким умершего (погибшего), которые не смогли присутствовать на похоронах. Данная услуга осуществляется на безвозмездной основе", – рассказали представители ГБУ "Ритуал".
Для ведения онлайн-трансляций видеокамерами оборудованы прощальные залы всех московских крематориев и похоронного дома "Троекурово". В каждом прощальном зале установлено не менее двух видеокамер так, чтобы они охватывали всю площадь помещения. Дистанционно прощание проводится в формате трансляции, а не видеоконференции.
"Всего за два месяца было проведено более 200 трансляций. В среднем трансляцию смотрят 35-40 человек, максимальное количество зрителей одной трансляции достигло 387. Таким образом, всего услугой воспользовалось более 7 тысяч человек", – уточнили в учреждении по оказанию ритуальных услуг.
Услугой онлайн-похорон пользуются и граждане других государств, которые не имеют возможности приехать в Россию и лично проститься с умершим. В частности, была проведена онлайн-трансляция церемонии прощания с гражданином Китая, чье тело после церемонии было отправлено для захоронения на родину.
Ранее ГБУ "Ритуал" опубликовало видео с Троекуровского кладбища с процедурой похорон человека, умершего от коронавируса.
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