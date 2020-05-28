Москва публикует все данные о смертельных случаях от коронавируса – Собянин

17:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Москва публикует все данные о смертельных случаях от коронавирусной инфекции. С таким заявлением выступил Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Невозможно каким-то образом искоренить или сказать, что меньше умерло и так далее. Это полный абсурд, мы сами публикуем впереди всех, впереди паровоза – сколько умерло в этом месяце", – сказал Собянин.
Мэр города подчеркнул, что все данные по смертности находятся в открытом доступе. Он добавил, что абсолютно каждый может провести анализ по статистике умерших по сравнению с прошлым годом.
Ранее сообщалось, что по методике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве один из самых низких уровней смертности. В апреле в городе подтвердили 636 смертей из-за COVID-19.
К ним прибавили те случаи, когда у пациента был отрицательный тест, но имелись клинические проявления инфекции, а также те, когда у пациента тест был положительным, но причиной смерти стали другие заболевания.
В итоге летальность от коронавируса в Москве за апрель составила от 1,4% до 2,8% в зависимости от методики подсчета. В Депздраве подчеркнули, что это ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%).
За последние сутки в России подтвердили 8 371 новый случай коронавирусной инфекции. На Москву приходится 2 054 выявленных случаев, на Московскую область – 774. Всего в России зарегистрировано 379 051 случай коронавирусной инфекции.
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