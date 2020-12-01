Депутат ГД рассказал о возможном снижении цен на ритуальные услуги

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В РФ предложили организовать прием заявок на похороны через государственные диспетчерские центры. С инициативой выступил член комитета ГД по транспорту и строительству Антон Жарков, сообщает "Парламентская газета".

Он отметил, что новый законопроект, внесенный на рассмотрение Государственной думы, повлияет на цены на ритуальные услуги, и они могут снизиться. Таким образом, по словам Жаркова, получится избежать навязывания услуг похоронными агентами.

В настоящий момент данная сфера регулируется законом, который приняли в 1996 году, в нем идет речь лишь о государственных услугах. Законопроектом депутата ГД предлагается упорядочить деятельность частных ритуальных контор и похоронных агентов.

Еще документ содержит предложение о том, чтобы у регионов были обязанности по содержанию кладбищ. В том случае, если законопроект примут, работать в сфере ритуальных услуг будут только конторы и агенты, которые заключат соглашение с органами местного самоуправления.

"Мы также хотим сделать более четкой процедуру приема заказов на организацию похорон. Считаю, что это следует делать через специальные государственные диспетчерские центры", – добавил Жарков.

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