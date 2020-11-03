Филиал ЗАГС открыли в Центре ритуального обслуживания в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

В Центре ритуального обслуживания на Савеловском проезде открыли отдел записи актов гражданского состояния, сообщает ТАСС со ссылкой на директора ГБУ "Ритуал" Артема Екимова.

"Сегодня центр ритуального обслуживания предоставляет весь спектр похоронных услуг – от получения свидетельства о смерти до организации поминальной трапезы и установки надгробного камня", – подчеркнул Екимов.

Он отметил уникальность опыта работы по принципу одного окна для сферы ритуальных услуг. Екимов также сообщил, что в Центре ритуального обслуживания выдают свидетельства и справки о смерти, а также вносят информацию в Единый госреестр записей актов гражданского состояния.

До этого Екимов рассказывал, что во время пандемии в столице выросло число кремаций. Он сообщал, что ранее соотношение кремаций и захоронений в землю составляло 53–54 на 46–47. В настоящее время оно сместилось в сторону кремаций – 70–72 на 28–30 соответственно.