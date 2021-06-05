Юрист объяснил, как правильно похоронить кота

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Россиянам рассказали, как правильно похоронить умершего кота. Об этом сообщила юрист Анна Пойлова в беседе с РИА Новости.

Специалист напомнила, что гражданам, устроившим незаконные похороны животного, грозит штраф.

"Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов влечёт административную ответственность, наложение штрафа от 4 до 10 тысяч рублей", – рассказала Пойлова.

Согласно закону, тело животного должно быть кремировано или обеззаражено в биотермических ямах. Кроме того, в некоторых случаях разрешается похоронить животное в специально отведенных местах.

"Размер животного на выбор типа захоронения не влияет. По законодательству кремировать нужно любое животное, начиная от хомяка и заканчивая коровой", – отметила юрист.

Хоронить животных во дворе дома нельзя, так как многие из питомцев умирают от инфекционных заболеваний. В этом случае может произойти заражение почвы, пояснила Пойлова.

"Запрещено также закапывать животное на собственной даче или во дворе, выбрасывать тело в контейнер для мусора, выкидывать останки в водоемы", – добавила эксперт.

Правильный способ подразумевает вызов ветеринара, который окажет услуги кремации. После процедуры хозяин получит прах питомца. В дальнейшем он сможет арендовать ячейку в колумбарии, развеять прах, сохранить его дома или захоронить на кладбище для животных.

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