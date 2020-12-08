У Марии Захаровой умерла собака

Фото: facebook.com/maria.zakharova.167

Умерла собака, которую из приюта в конце ноября взяла официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом она сама сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, за жизнь пса по кличке Панди в стационаре боролись неделю.

"Но энтерит, паравирусная инфекция и еще какая-то гадость победили. Еще два щенка из помета, как мне сказали, тоже умерли. Остальные болеют. Вчера не было сил даже написать. Просто капали слезы. Всего день она провела дома, а как будто так было всегда", – написала представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова вспомнила историю, как незадолго до смерти собака подошла к дивану, стянула игрушечного щенка и отнесла к себе под стол.

"Не трепала, не грызла. Положила рядом и смотрела на него. Всем хочется кого-то своего рядом", – добавила она.

Захарова пообещала, что не сдастся и снова возьмет питомца из приюта.

Ранее сообщалось, что поезд столичного метро "Хвосты и лапки" всего за месяц работы помог обрести дом почти 200 кошкам и собакам из приютов. Поезд запустили 3 ноября – в его вагонах разместили фотографии приютских животных. Рядом с изображениями был представлен QR-код, который вел на анкету питомца, ищущего хозяев. Если кошке или собаке находили владельцев, под фото появлялась пометка "Уже дома".

