Около 200 животных нашли дом с помощью поезда московского метро

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Поезд столичного метро "Хвосты и лапки" всего за месяц работы помог обрести дом почти 200 кошкам и собакам из приютов. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Поезд запустили 3 ноября – в его вагонах разместили фотографии приютских животных. Рядом с изображениями был представлен QR-код, который вел на анкету питомца, ищущего хозяев. Если кошке или собаке находили владельцев, под фото появлялась пометка "Уже дома".

"Для кого-то этот ноябрь стал самым теплым месяцем", – добавили в Дептрансе.

Ранее тематический поезд, посвященный трудовым будням московской промышленности в годы Великой Отечественной войны, был запущен на Арбатско-Покровской линии метро.