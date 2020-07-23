Лимитированную линейку одежды выпустил Московский метрополитен

Фото: пресс-служба метро

Московский метрополитен совместно с российским брендом ZASPORT выпустил лимитированную линейку одежды. Приобрести брендированные футболки, дождевики, свитшоты и бейсболки можно в сувенирных магазинах метрополитена и в интернет-магазине. Об этом рассказала заместитель начальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Московский метрополитен уже давно стал частью повседневной жизни горожан. Он обладает своей самобытностью, которую и воплотил в новой коллекции известный российский бренд ZASPORT. Думаю, такой стиль придется по вкусу нашим пассажирам", – отметила Темникова.

Коллекция выполнена в красных и белых цветах, в также на одежде можно увидеть логотипы, указатели, схему линий и фото знаменитых станций.

"В основе одного из принтов лежит футуристичное оформление станции "Электрозаводская", а яркие швы дождевика соответствуют цвету линий метрополитена", – рассказала главный дизайнер и основатель бренда ZASPORT Анастасия Задорина.

Ранее Московский метрополитен выпустил "Тройки" с символикой Роспотребнадзора, работа сотрудников которого помогала в борьбе с инфекцией во время пандемии коронавируса.