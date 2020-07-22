Проезд в метро можно будет оплатить с помощью мобильного платежного сервиса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проезд в метро пассажиры теперь могут оплатить с помощью мобильного платежного сервиса Mir Pay. Услуга доступна для держателей карт "Мир" на турникете любой станции, сообщает пресс-служба ГУП "Московский метрополитен".

"Достаточно просто установить на смартфоне приложение Mir Pay и поднести устройство к одному из турникетов, на которых есть стикеры", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, приложение позволит пассажирам сэкономить время поездки, так как не придется лишний раз обращаться в кассу.

Ранее сообщалось, что Московский метрополитен выпустил "Тройки" с символикой Роспотребнадзора, работа сотрудников которого помогала в борьбе с инфекцией во время пандемии.