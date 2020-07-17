Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

График движения поездов на Калужско-Рижской линии метро восстановлен после увеличения интервалов следования из-за человека на путях.

"Движение на Калужско-Рижской линии введено в график", – говорится в сообщении метрополитена в Twitter.

В метрополитене также сообщили, что человек, упавший на пути, извлечен.

В феврале мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Пассажира извлекли, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть.

В движении из-за происшествия случился сбой. Поезда не ездили от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", в обратном направлении они курсировали с увеличенным интервалом.

