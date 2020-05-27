Поездная бригада ЦППК спасла жизнь девушке на путях у станции Дмитров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Поездная бригада ЦППК спасла жизнь девушке, которая упала на путях около станции Дмитров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании-перевозчика.

"Во вторник, 26 мая, около станции Дмитров Савеловского направления в Московской области машинист Игорь и его помощник Артем спасли жизнь молодой девушки", – рассказали в ЦППК.

Члены поездной бригады заметили ее на путях и успели экстренно затормозить. Помощник машиниста помог девушке покинуть рельсы. Информация о произошедшем была передана диспетчеру. В ЦППК отметили, что инцидент не помешал движению поездов.