Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Поезда на Калужско-Рижской линии метро следуют с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.
"На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – сообщили в метрополитене.
Впоследствии стало известно, что упавшего человека удалось извлечь с путей. Движение на радиальном направлении вводится в график.
В начале июля движение на Филевской линии метро возникли затруднения движения из-за упавшего на пути дерева. Поезда следовали по маршруту с увеличенными интервалами.