Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Поезда на Калужско-Рижской линии метро следуют с увеличенными интервалами из-за падения человека на пути. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте столичного метро.

"На Калужско-Рижской линии увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", – сообщили в метрополитене.

Впоследствии стало известно, что упавшего человека удалось извлечь с путей. Движение на радиальном направлении вводится в график.

В начале июля движение на Филевской линии метро возникли затруднения движения из-за упавшего на пути дерева. Поезда следовали по маршруту с увеличенными интервалами.

