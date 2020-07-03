Фото: vk.com/transport_moscow

Движение на Филевской линии метро восстановлено. Об этом говорится на официальной странице подземки в Twitter.

"Дерево убрано, движение на Филевской линии полностью восстановлено", – говорится в сообщении.

Ранее поезда не следовали между станциями метро "Киевская" – "Багратионовская" из-за упавшего на пути дерева. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

Вечером в пятницу на Москву обрушился сильный ливень. Из-за непогоды бригады Мосводостока перешли на усиленный режим работы. В городе задействованы 300 бригад и 270 единиц техники.

Из-за дождя Гидрометцентр объявил в столичном регионе желтый уровень погодной опасности на 4 июля. В МЧС рекомендовали водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, а пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

