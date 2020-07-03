Городские службы перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сотрудники ГУП "Мосводосток" в связи непогодой переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Собеседник агентства рассказал, что из-за интенсивных осадков в городе на улицы вышли 300 бригад и 270 единиц техники. Он уточнил, что ливневая система города полностью готова к приему сточных вод. Специалисты обследовали водосточные трубопроводы, очистили решетки и водосточные колодцы.

В пресс-службе подчеркнули, что наиболее обильные осадки наблюдаются в Северном, Северо-Восточном и Северо-Западном округах города. Отмечается, что в отдельных районах их интенсивность достигает 30 миллиметров в час.

"Сильный дождь постепенно захватывает и центральные части города. Дождь сопровождается порывами сильного ветра", – добавили в пресс-службе.

В Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного дождя, грозы и ветра. Вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Сотрудники МЧС советуют водителям по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Горожан призвали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не укрываться от непогоды под деревьями.

