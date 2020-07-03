Гроза в Москве продлится до полуночи

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ливень, гроза, град и ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются в Москве до конца пятницы, 3 июля, предупредили в столичном главке МЧС.

В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома, убрать вещи со двора и балконов, поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также не рекомендуется укрываться от непогоду под деревьями.

Ранее аналогичное предупреждение сделало главное управление МЧС по Московской области. В регионе непогода сохранится и в субботу, 4 июля.

По прогнозам, вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков.

Зону с ливнями и грозами сформировали атмосферные фронты над Белоруссией. Сейчас эта зона со скоростью 40–50 километров в час движется на столичную область.

После 18:00 с ливнями и грозами она приблизится к Московской области и будет определять погоду в ближайшие сутки. Наиболее интенсивные осадки ожидаются в столице к вечеру.

Департамент транспорта Москвы, в свою очередь, рекомендовал жителям города выбирать в пятницу вечером общественный транспорт. Многие после работы едут на дачи.