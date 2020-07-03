МЧС предупредило о грозе и сильном ветре в Подмосковье

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Дожди, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду ожидаются в Подмосковье 3 и 4 июля, сообщает пресс-служба главного управления МЧС по региону.

В ведомстве рекомендовали по возможности не выходить из дома, убрать вещи со двора и балконов, поставить машину в гараж или припарковать ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

На улице следует обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Также рекомендуется избегать деревьев и сооружений повышенного риска.

Ранее синоптики предупредили, что вечером в пятницу и в ночь на субботу в Москве может выпасть до половины месячной нормы осадков. Также не исключен град.

В Гидрометцентре объявили предупреждение о грозе и ветре порывами до 15 метров в секунду. Оно действует 3 июля с 9:00 до 21:00.