Врач рассказал, чем опасна переменчивая погода в июле

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Кандидат медицинских наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков оценил опасность переменчивой погоды в июле. Он считает, что чередование дождей и жары в первую очередь негативно отразится на людях с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

"Постоянные перепады давления, жара, повышенная влажность опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями мозгового кровообращения", – считает врач.

Он советует таким людям выходить на прогулку в утренние и вечерние часы. В идеале, по мнению врача, иметь дома кондиционер.

Тимаков отметил также опасность тепловых ударов в жаркую погоду. Врач рекомендует всегда иметь при себе воду и платок, чтобы при перегреве была возможность охладить голову.

"Опасно, когда человек потеет в жару. Одежда намокает и от ветра, предшествующего дождю, вас банально может продуть. Одеваться надо по погоде. У стариков может продуваться спина, что приводит к воспалению почек", – отметил Тимаков.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какую погоду ожидать в июле жителям Москвы. По мнению синоптика, этот месяц будет самым теплым и самым дождливым.

Он отметил, что месяц начинается с жаркой погоды. Температура в ближайшие пять дней будет на 4-5 градусов выше многолетних значений.

Одновременно с жаркой погодой весь месяц прогнозируются осадки, переменная облачность, грозы. Вильфанд объяснил, что преобладающий теплый воздух из Средиземноморья, Турции, Малой Азии, Ближнего Востока неустойчив и насыщен влагой. Помимо воздушных масс, по словам специалиста, июль – самый влажный месяц с климатической точки зрения.

Ранее врач-терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Уразова рассказала, как избежать резких перепадов давления и спастись от мигрени при резкой смене погоды.

По мнению специалиста, лучше всего заранее принять ряд профилактических мер.

"Мы рекомендуем нормальное питание без злоупотребления солью, жирами и углеводами, регулярные кардионагрузки, ходьбу быстрым темпом 5–7 дней в неделю по 45 минут. Они тренируют сосуды и позволяют им адекватно реагировать на такие погодные условия. Ограничиваем все, что вредит сосудам, – курение и потребление алкоголя", – советует терапевт.

Уразова отметила, что гипертоникам – людям с повышенным давлением – стоит снизить потребление кофе. По мнению врача, рекомендуется выпивать не более четырех эспрессо в день. Соответственно если у человека повышенное давление, то ему стоит сократить это количество до двух чашек минимум.

Обратная ситуация обстоит с гипотониками, страдающими пониженным давлением. Им, по словам врача, кофеин пойдет только на пользу. Также Уразова обратила внимание на необходимость потребления соли в достаточных количествах.