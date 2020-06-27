Врач призвала москвичей не загорать в дневные часы в предстоящие выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жителям столицы в предстоящие жаркие выходные рекомендуется загорать строго в безопасные часы, а также наносить на кожу средства с высоким уровнем защиты от ультрафиолета, сообщила врач-дерматовенеролог, заведующая консультативным отделением отдела оказания специализированной медицинской помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Людмила Анохина.

Она напомнила, что на солнце безопасно можно находиться с 8:00 до 11:30 и с 16:00 до 19:00.

"Важно помнить, что чем светлее кожа, тем выше фактор защиты должен быть у крема. А после загара рекомендуется нанесение на кожу питательного крема. Если ожогов после пребывания на солнце избежать не удалось, не нужно заниматься самолечением – обратитесь к врачу", – приводит слова Анохиной Агентство "Москва".

Врач также предупредила, что долгое пребывание на солнце может обернуться ранним старением кожи, а также развитием злокачественных новообразований.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации, касающиеся поведения во время жаркой погоды.

В частности, россиянам посоветовали свести к минимуму пребывание на улице и физические нагрузки. Также в ведомстве предупредили о необходимости ограничить использование общественного транспорта. Лучше всего совершить поездку утром или вечером, когда на улице не так жарко.

Кроме того, если необходимо выйти из дома, то ведомство рекомендует надеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Помимо этого, Роспотребнадзор напомнил об обязательном ношении головного убора, а также использовании зонтика и солнцезащитных очков.

Что касается водных процедур на открытом воздухе, то в ведомстве порекомендовали купаться в специально организованных для этого местах. При этом необходимо соблюдать правила организации купания.