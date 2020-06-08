Врач рассказала, как избежать перегрева в жару

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Синоптики прогнозируют до +31 градуса на этой неделе в Москве. Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала Москве 24, как избежать перегрева в такую жаркую погоду.

По ее мнению, в первую очередь стоит обратить внимание на питание.

"Важно не переедать. В такую жару человеку не нужно столько калорий, сколько мы обычно потребляем. Нужно есть более легкую, растительную пищу, тем более сейчас сезон ягод, овощей. Ограничить употребление жирной и тяжелой пищи", – считает врач.

Стрельченко также советует обратить внимание на употребление необходимого количества воды, чтобы компенсировать потерю жидкости организмом от дыхания и обильного потоотделения. По ее мнению, стоит избегать соков и газированных напитков, так как в них содержится большое количество сахара, что вредно для организма.

Она отметила, что вместе с потом организм человека теряет много солей, которые необходимо восполнять. Врач советует употреблять прохладную негазированную минеральную воду в объеме не менее двух литров в сутки.

"В холодное время года потери составляют около 500 миллилитров в сутки с дыханием, потоотделением. Соответственно, в жару этот показатель увеличивается", – заявила Стрельченко.

Врач считает, что пить горячий чай в жаркую погоду не стоит из-за особенностей климата.

"В Средней Азии пьют горячий чай, но это зависит от климата. Если он жаркий, но сухой, то такой метод оправдан. У нас влажность очень высокая, ты потеешь, и все это не так быстро испаряется, самочувствие может только ухудшиться", – отметила терапевт.

Стрельченко советует обратить особое внимание на свое здоровье людям с хроническими заболеваниями. Она подчеркнула, что у людей со слабой сердечно-сосудистой системой из-за жары может резко упасть или подняться давление, а у людей с расстройством нервной системы может начаться головокружение и усугубиться общее недомогание.

При первых признаках перегрева врач рекомендует снять лишнюю одежду, найти прохладное помещение, в котором человек может отдохнуть, и принять обильное питье.

Ранее в столичном регионе был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары. Предупреждение распространяется на 9 июня, сообщили в Гидрометцентре России.

На текущей неделе прогнозируется до 31 градуса тепла. В первый день новой семидневки воздух прогреется до 28 градусов.