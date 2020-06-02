Терапевт рассказала, что делать метеозависимым людям в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала Москве 24, что необходимо делать людям, которые страдают от переменчивой погоды. По ее словам, при головных болях метеозависимые россияне должны в первую очередь измерить артериальное давление.

"Из-за изменения метеоусловий давление может как повышаться, так и понижаться. Даже у тех людей, которые раньше не страдали от этих проблем. Поэтому контроль давления обязателен", – подчеркнула терапевт.

Кроме того, чтобы лучше себя чувствовать, врач посоветовала хорошо высыпаться и достаточно отдыхать, поскольку сон помогает не перегружать организм. Также необходимо пить больше воды для улучшения циркуляции крови, рекомендует специалист.





Альбина Стрельченко врач-терапевт Сидение по много часов за компьютером не способствует улучшению самочувствия, поэтому необходима физическая активность, пребывание на свежем воздухе и проветривание помещения.

Стрельченко добавила, что способствовать головным болям также могут продукты, которые возбуждают нервную систему, – шоколад, кофе и энергетические напитки. От них по возможности стоит отказаться.

С приходом лета в Москве установилась необычная погода – дожди, порывистый ветер и температура, которая соответствует концу апреля – началу мая. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что тепло в Московский регион вернется только во второй половине четверга, 4 июня. Начнет подрастать атмосферное давление, солнце выглянет из-за туч. Ожидается, что в этот день температура поднимется до 20–21 градуса выше нуля, но местами все еще возможны грозы.

Теплая погода сохранится и в пятницу. Синоптики прогнозируют 20–21 градус тепла, переменную облачность и солнце. А в выходные в Москву придет настоящая жара – до 25 градусов.

