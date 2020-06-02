Терапевт рассказала, что делать метеозависимым людям в непогоду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Врач-терапевт Альбина Стрельченко рассказала Москве 24, что необходимо делать людям, которые страдают от переменчивой погоды. По ее словам, при головных болях метеозависимые россияне должны в первую очередь измерить артериальное давление.
"Из-за изменения метеоусловий давление может как повышаться, так и понижаться. Даже у тех людей, которые раньше не страдали от этих проблем. Поэтому контроль давления обязателен", – подчеркнула терапевт.
Кроме того, чтобы лучше себя чувствовать, врач посоветовала хорошо высыпаться и достаточно отдыхать, поскольку сон помогает не перегружать организм. Также необходимо пить больше воды для улучшения циркуляции крови, рекомендует специалист.
Стрельченко добавила, что способствовать головным болям также могут продукты, которые возбуждают нервную систему, – шоколад, кофе и энергетические напитки. От них по возможности стоит отказаться.
С приходом лета в Москве установилась необычная погода – дожди, порывистый ветер и температура, которая соответствует концу апреля – началу мая. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о том, что тепло в Московский регион вернется только во второй половине четверга, 4 июня. Начнет подрастать атмосферное давление, солнце выглянет из-за туч. Ожидается, что в этот день температура поднимется до 20–21 градуса выше нуля, но местами все еще возможны грозы.
Теплая погода сохранится и в пятницу. Синоптики прогнозируют 20–21 градус тепла, переменную облачность и солнце. А в выходные в Москву придет настоящая жара – до 25 градусов.
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