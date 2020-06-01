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Москва 24

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Общество

1 июня, 15:19

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Климатолог рассказал, о чем говорит аномальная погода в Москве в начале лета

У природы нет плохой погоды? Каким будет начало лета в столичном регионе
общество погода

Первый летний день в столице начался с дождя, промозглого ветра и затянутого тучами неба. Вместе с тем синоптики дают обнадеживающие прогнозы, что среднемесячная температура в июне на большей части территории России будет все же около нормы. Разбираемся, какой погоды ожидать летом в столице.

Не май месяц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре России рассказали, что температура воздуха в европейской части России в июне ожидается около нормы. Несколько выше нормального значения столбик термометра поднимется на севере Уральского, Сибирского и Чукотского автономных округов. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода в целом по стране будет неоднородной.

В большинстве регионов температура ожидается около и выше нормы: на европейской территории – около нормы на положительном фоне. На самом западе европейской части – тоже норма, но на отрицательном фоне. Регион, где температура будет существенно превышать норму, – это Западная Сибирь, исключая юг Западной Сибири.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра РФ

Тем не менее в июне ожидаются и первые волны тепла. "Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", – добавил Вильфанд.

Ранее в Росгидромете сообщали, что предстоящим летом на всей территории страны ожидается температура выше средних многолетних значений. А в ряде регионов она может быть даже экстремальной: температура воздуха поднимется выше 30 градусов, а в южных регионах России превысит 35-градусную отметку.

Когда в Москву придет тепло?

Фото: Москва 24

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в первую неделю лета россиян ожидает "арктическая свежесть", а потепление придет ближе к выходным.

Биполярный воздух, который будет перемещаться по восточной периферии антициклона, принесет достаточно холодную погоду. В Северо-Западном федеральном округе – вплоть до заморозков, а в центре Европейской России – облачную, дождливую погоду.
Роман Вильфанд
научный руководитель Гидрометцентра РФ

По его словам, температура в первые дни июня будет на 4-5 градусов ниже нормы. Такие показатели характерны для конца апреля – начала мая. 3 июня температура достигнет 17–19 градусов, а 4 июня – повысится до 20 градусов.

В центре погоды "Фобос" добавили, что для жителей столицы самыми неприятными станут первые дни июня: воздух прогреется только до плюс 12–13. Такие прогнозы связаны с тем, что недавние сильные дожди в России вызвали активный циклон с юга.

"Он раскрутился над Черным морем в четверг и в конце прошедшей недели накрыл центральные области. Однако дальше на север его не пропустил скандинавский антициклон, который в ближайшие дни будет сохранять свои позиции", – добавили в "Фобос".

Ближе к концу недели осадки начнут ослабевать, москвичей ждет потепление – до плюс 20. Такая погода, по словам метеорологов, должна продержаться до середины июня.

В целом характер погоды в начале лета будет неустойчивым, и во второй половине месяца центр страны подвергнется еще нескольким арктическим вторжениям.
центр погоды "Фобос"

Старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, что такие погодные колебания в первую очередь связаны с изменением климата.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Один процесс заключается в глобальном потеплении, который приводит к тому, что настоящей зимы у нас нет. А второй процесс, который связан с первым, говорит об изменении всей климатической системы. В частности, меняется картина течений в океанах, а одно из наиболее важных для нас течений – Гольфстрим", – пояснил климатолог.

Специалист добавил, что из-за глобального потепления тают ледники Гренландии, и эта пресная вода меняет картину течений, в частности замедляет теплое течение Гольфстрим. Например, именно из-за него температура в Санкт-Петербурге заметно выше, чем в Магадане, хотя они расположены примерно на одной широте от Северного полюса.

Есть данные о том, что когда останавливается Гольфстрим, то в Гренландии становится на 10 градусов холоднее, а у нас – на 20 градусов ниже. За последние 100 тысяч лет течение останавливалось по естественным причинам около 30 раз, что называется у нас Ледниковым периодом.
Алексей Карнаухов
климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН

По его словам, если климат продолжит так быстро меняться, то температура продолжит понижаться, а следующий Ледниковый период может произойти в ближайшие 30–50 лет.

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Федотов Анатолий

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