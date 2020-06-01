Климатолог рассказал, о чем говорит аномальная погода в Москве в начале лета

Первый летний день в столице начался с дождя, промозглого ветра и затянутого тучами неба. Вместе с тем синоптики дают обнадеживающие прогнозы, что среднемесячная температура в июне на большей части территории России будет все же около нормы. Разбираемся, какой погоды ожидать летом в столице.



Не май месяц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Гидрометцентре России рассказали, что температура воздуха в европейской части России в июне ожидается около нормы. Несколько выше нормального значения столбик термометра поднимется на севере Уральского, Сибирского и Чукотского автономных округов. При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, погода в целом по стране будет неоднородной.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ В большинстве регионов температура ожидается около и выше нормы: на европейской территории – около нормы на положительном фоне. На самом западе европейской части – тоже норма, но на отрицательном фоне. Регион, где температура будет существенно превышать норму, – это Западная Сибирь, исключая юг Западной Сибири.

Тем не менее в июне ожидаются и первые волны тепла. "Как и прогнозировалось, ожидается несколько очень жарких периодов, когда температура будет выше нормы на пять-шесть градусов", – добавил Вильфанд.

Ранее в Росгидромете сообщали, что предстоящим летом на всей территории страны ожидается температура выше средних многолетних значений. А в ряде регионов она может быть даже экстремальной: температура воздуха поднимется выше 30 градусов, а в южных регионах России превысит 35-градусную отметку.



Когда в Москву придет тепло?

Фото: Москва 24

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что в первую неделю лета россиян ожидает "арктическая свежесть", а потепление придет ближе к выходным.





Роман Вильфанд научный руководитель Гидрометцентра РФ Биполярный воздух, который будет перемещаться по восточной периферии антициклона, принесет достаточно холодную погоду. В Северо-Западном федеральном округе – вплоть до заморозков, а в центре Европейской России – облачную, дождливую погоду.

По его словам, температура в первые дни июня будет на 4-5 градусов ниже нормы. Такие показатели характерны для конца апреля – начала мая. 3 июня температура достигнет 17–19 градусов, а 4 июня – повысится до 20 градусов.

В центре погоды "Фобос" добавили, что для жителей столицы самыми неприятными станут первые дни июня: воздух прогреется только до плюс 12–13. Такие прогнозы связаны с тем, что недавние сильные дожди в России вызвали активный циклон с юга.

"Он раскрутился над Черным морем в четверг и в конце прошедшей недели накрыл центральные области. Однако дальше на север его не пропустил скандинавский антициклон, который в ближайшие дни будет сохранять свои позиции", – добавили в "Фобос".

Ближе к концу недели осадки начнут ослабевать, москвичей ждет потепление – до плюс 20. Такая погода, по словам метеорологов, должна продержаться до середины июня.





центр погоды "Фобос" В целом характер погоды в начале лета будет неустойчивым, и во второй половине месяца центр страны подвергнется еще нескольким арктическим вторжениям.

Старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал Москве 24, что такие погодные колебания в первую очередь связаны с изменением климата.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

"Один процесс заключается в глобальном потеплении, который приводит к тому, что настоящей зимы у нас нет. А второй процесс, который связан с первым, говорит об изменении всей климатической системы. В частности, меняется картина течений в океанах, а одно из наиболее важных для нас течений – Гольфстрим", – пояснил климатолог.

Специалист добавил, что из-за глобального потепления тают ледники Гренландии, и эта пресная вода меняет картину течений, в частности замедляет теплое течение Гольфстрим. Например, именно из-за него температура в Санкт-Петербурге заметно выше, чем в Магадане, хотя они расположены примерно на одной широте от Северного полюса.





Алексей Карнаухов климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Есть данные о том, что когда останавливается Гольфстрим, то в Гренландии становится на 10 градусов холоднее, а у нас – на 20 градусов ниже. За последние 100 тысяч лет течение останавливалось по естественным причинам около 30 раз, что называется у нас Ледниковым периодом.

По его словам, если климат продолжит так быстро меняться, то температура продолжит понижаться, а следующий Ледниковый период может произойти в ближайшие 30–50 лет.