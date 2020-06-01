Арктическая свежесть: какая погода ждет россиян в первую неделю лета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал Москве 24, какая погода ждет россиян в первую неделю лета. Метеоролог заявил, что в первой половине недели будет преобладать арктическая свежесть, а потепления стоит ожидать ближе к выходным.

"В первые дни лета на европейскую территорию России приходит арктическая свежесть. Это не фигура речи. Действительно, биполярный воздух, который будет перемещаться по восточной периферии антициклона, принесет достаточно холодную погоду. В Северо-Западном федеральном округе – вплоть до заморозков, в в центре Европейской России – облачную, дождливую погоду", – считает Вильфанд.

Он отметил, что температурный фон 1 и 2 июня будет на 4–5 градусов ниже климатической нормы. Такие температуры, которые наблюдаются сегодня и прогнозируются завтра, соответствуют концу апреля – началу мая.

Синоптик рассказал, что уже 4 июня изменится циркуляционный механизм, юго-восточные ветры начнут приносить тепло. 3 июня температура достигнет 17–19 градусов, а 4 июня дневная температура повысится до 20 градусов.

"4 июня будет на один градус ниже нормы, но это нормальная июньская температура, а уже с 5–6 июня 20-градусные значения будут радовать москвичей", – заявил Вильфанд. Метеоролог подчеркнул, что дождливая погода будет преобладать до четверга.

Ранее стало известно, что температуры летом на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений. Об этом сообщила пресс-служба Росгидромета.

"Почти на всей территории страны в течение вегетационного периода температура воздуха ожидается выше климатической нормы", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в ряде регионов РФ ожидается экстремально высокая температура. По прогнозам метеорологов, температура воздуха будет выше 30 градусов, а в южных районах страны – выше 35 градусов.