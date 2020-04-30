В Росгидромете прогнозируют лето с экстремально высокими температурами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Температуры летом на всей территории России ожидаются выше средних многолетних значений. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.

"Почти на всей территории страны в течение вегетационного периода температура воздуха ожидается выше климатической нормы", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что в ряде регионов РФ ожидается экстремально высокая температура. По прогнозам метеорологов, температура воздуха будет выше 30 градусов, а в южных районах страны – выше 35 градусов.

В Росгидромете напомнили, что прошедший год был вторым в истории самым теплым. Специалисты подчеркнули, что с 1980-х годов каждое последующее десятилетие было более теплым, чем любое предыдущее с середины XIX века.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также заявил, что 2020 год может войти в пятерку самых жарких лет. По его словам, речь идет о температуре в приземном слое воздуха на расстоянии двух метров от поверхности земли.

В то же время ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что этим летом жителей Москвы ожидает комфортная погода. По его словам, в этот период не будет повторения жары 2010 года.

