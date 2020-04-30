Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Москве на майских праздниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Аномально теплая погода ожидается в столичном регионе на майских праздниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.
"В воскресенье и понедельник произойдет резкое повышение температуры на 8 градусов. Она будет на 5 градусов выше нормы. Эта информация приятно звучит, конечно", – отметил Вильфанд.
Синоптик рассказал, что в четверг днем в городе температура воздуха составит +9... +11 градусов. В пятницу столбики термометров могут дойти до +13 градусов, в субботу – до +15.
С воскресенья температура воздуха начнет стремительно повышаться: в городе ожидается около +18... +23 градусов. Аналогичная погода сохранится до вторника.
Вместе с тем в городе пройдут кратковременные дожди. Вильфанд отметил, что после 5 мая ожидается небольшое понижение температуры.
Последний раз температурный рекорд в майские праздники в Москве был зафиксирован 2 мая 2018 года. Тогда днем воздух прогрелся до +28 градусов.
Ранее заместитель директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев заявил, что в столицу в мае и июне могут прийти заморозки и снег.
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