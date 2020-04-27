Синоптики рассказали о погоде в Москве в первых числа мая

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В первые числа мая в столичном регионе будет дождь. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

Синоптики рассказали, что в начале мая город будет находиться под влиянием циклонов. Наиболее неблагоприятной ожидается погода 1 мая, когда небо будет затянуто плотными облаками. Местами в столице ожидается дождь с мокрым снегом. Аналогичная погода сохранится и 2 мая.

Начиная с 3 мая атмосферное давление и температура воздуха в городе начнут расти. Днем в городе столбики термометров могут подняться до +13... +15 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что в последний из пяти праздничных дней, 5 мая, ночью в столице ожидается около +8 градусов, днем – до +16. В целом погода в мае будет соответствовать климатической норме, которая составляет +8 ночью и +18 – днем.

Тишковец отметил, что сейчас на климат серьезно влияет пандемия коронавируса и уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу, связанное с обрушением мировой экономики из-за COVID-19

Последний раз температурный рекорд в майские праздники в Москве был зафиксирован 2 мая 2018 года. Тогда днем воздух прогрелся до +28 градусов.

Тем временем на предстоящей неделе, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, погода в городе будет переменчива. Первая половина недели будет солнечной и без осадков, а на второй можно ожидать облачность и дожди.

