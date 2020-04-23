Синоптик рассказал о погоде на майские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Начало последнего весеннего месяца в Москве будет теплым и комфортным, без экстремальных температур, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

В начале мая ожидается около +3...+8 в ночные часы, днем – от +11 до +16 градусов. 2, 3 и 4 мая температура будет еще выше на градус. Не исключено и потепление до +20.

В последний из пяти праздничных дней, 5 мая, ночью в столице ожидается около +8 градусов, днем – до +16. В целом погода в мае будет соответствовать климатической норме, которая составляет +8 ночью и +18 – днем.

Тишковец отметил, что сейчас на климат серьезно влияет пандемия коронавируса и связанное с ней обрушение мировой экономики и, как следствие, уменьшение выбросов углекислого газа в атмосферу.

"Сейчас эта цифра доходит до 500 миллионов тонн СО2, а в течение этого года, если карантинные меры будут продолжаться, до 2 миллиардов тонн СО2 не будет выброшено в атмосферу", – отметил метеоролог.

Он добавил, что таким образом ослабеет парниковый эффект и температура начнет понижаться.

Последний раз температурный рекорд на майские праздники в Москве был зафиксирован 2 мая 2018 года. Тогда днем воздух прогрелся до +28 градусов.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Москве потеплеет до +10 градусов, по области воздух прогреется до +12 градусов. Местами возможны небольшие осадки.