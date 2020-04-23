Жители Москвы показали последствия штормового ветра

Москвичи показали последствия штормового ветра

Штормовой ветер в Москве за минувшие сутки повалил более 130 деревьев и повредил несколько десятков автомобилей. Как уточняет телеканал Москва 24, порывы стихии временами достигали 23 метров в секунду.

Из-за разбушевавшейся погоды никто не пострадал. Способствовал этому и режим самоизоляции, ранее установленный в Москве из-за пандемии коронавируса. Из окон горожане снимали снегопад, ливень и гнущиеся деревья.

Коммунальные службы столицы работали в режиме повышенной готовности. Граждан просили не оставлять машины под деревьями, а также лично не укрываться под ними или шаткими зданиями и конструкциями.

Аналогичное предупреждение метеорологи выпустили и в отношении четверга. 23 апреля в Москве также ожидается порывистый ветер.

