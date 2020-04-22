Коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за ветра

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности в связи с сильным ветром. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

По данным синоптиков, в столичном регионе до 21:00 ожидается сильный ветер, порывы которого могут доходить до 23 метров в секунду.

"В связи с этим городским службам дано указание привести в готовность все силы, предназначенные для ликвидации возможных аварийных ситуаций", – сказал Бирюков.

По его словам, в городе были приняты необходимые меры по защите от ветра жилых домов, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций. Аварийные службы следят за состоянием линий электропередачи.

Бирюков призвал граждан оставаться дома и не нарушать режим самоизоляции, а если придется экстренно выйти, то он посоветовал не приближаться к рекламным щитам, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать там автомобили.

Ранее о порывистом ветре в городе предупреждали сотрудники МЧС. В городе объявлен желтый уровень погодной опасности до 23 апреля.

До этого сообщалось, что к середине недели в город придут кратковременные дожди, мокрый снег и порывистый ветер. Со среды температура воздуха опустится до +6... +8 градусов.

