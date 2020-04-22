МЧС предупредило москвичей о сильном ветре в среду

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В среду, 22 апреля, в столице ожидается ветер с порывами 15–20 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

"До 21:00 22 апреля 2020 года в Москве ожидается усиление северного ветра с порывами 15–20 метров в секунду", – говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили о необходимости быть осторожнее в непогоду.

Ранее в Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности до 23 апреля из-за ветра.

Как объяснил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, причиной похолодания станет одновременное влияние циклона и антициклона. По его словам, они по своей природе противоположны и между ними существует большая разница в давлениях. В такой ситуации холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать.

В мае на большой части ЦФО установится температура выше нормы, считают специалисты. Аналогично – на западе Поволжья и Краснодарского края, а также в Крыму.

