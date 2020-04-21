Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

21 апреля, 22:18

Повышенный уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за ветра

общество погода

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра продлен в Москве и Подмосковье до 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

До 12:00 четверга в регионе ожидается ветер, погода может быть потенциально опасна.

Как объяснил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной похолодания станет одновременное влияние циклона и антициклона. По его словам, они по своей природе противоположны и между ними существует большая разница в давлениях. В такой ситуации холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать, передает ТАСС.

Вильфанд рассказал, что это приводит к свежему воздуху и сильному ветру. По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 6–8 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 7–12 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут колебаться в районе слабого минуса и плюса.

В мае на большой части ЦФО установится температура выше нормы, считают специалисты. Аналогично – на западе Поволжья и Краснодарского края, а также в Крыму.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать