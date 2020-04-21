Повышенный уровень погодной опасности продлен в Москве и Подмосковье из-за ветра

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра продлен в Москве и Подмосковье до 23 апреля, сообщает Гидрометцентр России.

До 12:00 четверга в регионе ожидается ветер, погода может быть потенциально опасна.

Как объяснил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, причиной похолодания станет одновременное влияние циклона и антициклона. По его словам, они по своей природе противоположны и между ними существует большая разница в давлениях. В такой ситуации холодные воздушные массы передвигаются настолько быстро, что солнце не успевает их прогревать, передает ТАСС.

Вильфанд рассказал, что это приводит к свежему воздуху и сильному ветру. По данным Гидрометцентра, в среду, четверг и пятницу днем в Москве прогнозируется 6–8 градусов тепла, в субботу и воскресенье – 7–12 градусов тепла. Ночью столбики термометров будут колебаться в районе слабого минуса и плюса.

В мае на большой части ЦФО установится температура выше нормы, считают специалисты. Аналогично – на западе Поволжья и Краснодарского края, а также в Крыму.