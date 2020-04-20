Москвичей предупредили о холодном ветре и снеге

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
На предстоящей неделе москвичей ждет неустойчивая погода с дождями и мокрым снегом. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на центр погоды "Фобос".
Синоптики рассказали, что в понедельник в дневное время установится облачная с прояснениями погода. Температура воздуха в городе прогреется до +10 градусов. Во вторник столбики термометров могут подняться до +12 градусов.
"Вторник будет самым теплым днем начавшейся недели, хотя ветры северных направлений – достаточно сильные и порывистые – будут вносить толику дискомфорта в общее впечатление от погоды", – рассказали в центре погоды.
Метеорологи добавили, что со среды погода в городе начнет портиться, в столичный регион придут кратковременные дожди и мокрый снег. Температура воздуха опустится до +6... +8 градусов, прогнозируется северо-западный ветер. Аналогичная погода установится до конца недели.
Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за порывистого ветра. Предупреждение будет действовать с 23:00 20 апреля до 11:00 22 апреля, в Подмосковье – с 0:00 21 апреля до 01:00 23 апреля.
Неделя в Москве начнется с неустойчивой погоды
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