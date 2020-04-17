Москвичам рассказали, как справиться с погодными аномалиями в режиме самоизоляции

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Врач общей практики, терапевт Лариса Алексеева в разговоре с Москвой 24 дала рекомендации жителям столицы, которые находятся на самоизоляции.

По словам специалиста, нужно проветривать жилье, чтобы справиться с резкими переменами погоды. "Сначала в одной комнате откройте окно, проветрите, потом во второй, то есть не сквозное проветривание, чтобы потом не оказаться на больничной койке с простудой, а именно поочередное", – делится Алексеева.

Кроме того, врач рекомендует физическую нагрузку на позвоночник. В частности, полезны повороты головы, легкая лечебная гимнастика и массаж.

При этом специалист обращает внимание, что нужно следить за своим здоровьем. "Плюс обязательно измерять давление. Надо его измерять утром и вечером, но если чувствуете головную боль, то надо принять свою порцию лекарств, потому что терпеть головную боль нельзя", – отмечает медик.

Еще важным аспектом является правильное питание. Как подчеркивает терапевт, нужно выбирать нежирную пищу, потому что при самоизоляции москвичи мало расходуют энергии.

"Естественно, если чувствуете, что недомогание связано не с погодой, а с простудой – если температура поднимается, то тогда, конечно, надо обращаться к врачам", – предупредила Алексеева.

Ранее синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе. 22 апреля придет небольшая волна холода: ожидается до 6 градусов тепла днем.