Синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В выходные и на следующей неделе в Москве будет неустойчивая погода, заявил в разговоре с Москвой 24 ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Над северной половиной европейской России замер циклон, он малоподвижный, но вращается и в свою воронку с севера затягивает с акватории Баренцева моря достаточно холодные и умеренно влажные воздушные массы, которые и стали причиной холодной погоды в Москве", – сообщил Леус.

По его словам, из-за циклона в Москве сохранится неустойчивая погода с кратковременными осадками в виде дождя, мокрого снега, с порывистым ветром в дневные часы и с температурой ниже нормы. По ночам в городе ожидается до нуля градусов, днем – до восьми градусов.

В начале следующей недели, по словам Леуса, влияние циклона начнет ослабевать, но ему на смену придет другой.

"Придут атмосферные вихри с запада, так что вероятность осадков в виде дождя сохранится 20 и 21 апреля. В понедельник и вторник ночью ожидается до +1 градуса, в дневные часы – до +10", – отметил Леус.

Синоптик заявил, что в среду, 22 апреля, в Москву придет небольшая волна холода: ожидается до 6 градусов тепла днем.

"А вот с четверга есть надежда на перестройку синоптических процессов, и до конца недели, по предварительному прогнозу, будет преимущественно без осадков. Днем – до +13 градусов. Конечно, хотелось бы теплой весны, но не так обидно сидеть дома на самоизоляции, когда погода плохая", – заключил синоптик.