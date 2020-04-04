Стал известен прогноз погоды на субботу в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Облачная с прояснениями погода установится в Москве и Подмосковье в субботу, 4 апреля. Об этом информирует сайт "Метеоновости".
Отмечается, что днем регион окажется в теплом секторе циклона. В некоторых районах возможны локальные дожди, погода будет влажно-прохладная и ветреная
"Максимальная температура воздуха в Москве достигнет 8–10 градусов тепла, по области до плюс 10 градусов", – сообщают синоптики.
По информации портала, будет дуть юго-западный ветер порывами от 5 до 10 метров в секунду. При этом атмосферное давление покажет значение 748 миллиметров ртутного столба.
"Относительная влажность воздуха около 30 процентов", – дополняют синоптики.
Специалисты предупреждают, что в воздухе сохраняется дефицит кислорода на фоне пониженного атмосферного давления. У метеозависимых людей могут возникнуть недомогания.
Ранее синоптики спрогнозировали резкие перепады температур в Москве. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, "игра температур" начнется в понедельник.
Кроме того, эксперты рассказали о погоде в Москве в апреле. Сообщалось, что в период похолодания возможны понижения температуры до минус девяти градусов.
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