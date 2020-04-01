Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян в апреле

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Стало известно, какая погода ожидает жителей России в апреле. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Так, в Поволжье, в Уральском федеральном округе, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье температура будет выше климатической нормы. При этом в Якутии, в Хабаровском крае и в Амурской области температурный фон покажет свою норму.
"На европейской территории России в южной половине ожидается температура около нормы, а в северной половине выше нормы. <...> Холодным апрель не ожидается нигде, температура ниже нормы не ожидается нигде", – уточнил Вильфанд.
Он подчеркнул, что сильных температурных аномалий, которые сопровождали россиян в предыдущие месяцы, в апреле ждать не стоит.
"Там были аномалии 6–8 градусов. Мы говорим, что температура будет выше нормы, но не так значительно", – заверил глава Гидрометцентра.
По данным метеорологов, на северной половине Западной Сибири, в северной половине Средней Сибири, а также на северо-западе Дальневосточного федерального округа в апреле ожидается избыток осадков. Такой же прогноз актуален для Алтайского края и Кировской области.
"Дефицит осадков будет в Забайкальском крае и Бурятии, на самом юге Иркутской области", – подытожил Вильфанд.
Ранее Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам ожидать потепления. Он сообщил, что тепло вернется в столичный регион в ближайшее время.
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