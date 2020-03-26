Температурный рекорд 1973 года побит в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температурный рекорд побит в столичном регионе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.
Столбики термометров на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ к 15:00 поднялись до +16 градусов. Такие значения побили рекорд 1973 года, когда в городе было зафиксировано 15,1 градуса тепла.
Синоптики пояснили, что окончательное значение температурного максимума для этого дня будет известно вечером. По оценке метеобюро Москвы, март в 2020 году на 6 градусов теплее климатической нормы.
Накануне метеорологи заявили о наступлении метеорологической весны в Москве. Синоптики отмечали, что столичный регион попадет под влияние скандинавского антициклона, прекратится поток холодного воздуха с севера, что обеспечит интенсивный прогрев воздушных масс.
О приходе теплой погоды во второй половине недели рассказывал и руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, повышение температуры обусловлено "солнечным фактором" и приходом западной части циклона.
Теплая и ранняя весна в столице привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер рассказывала, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи.
Ранее синоптики рассказали о высокой вероятности резкого похолодания в столице 31 марта и 1 апреля. Ожидается, что температура может опуститься до минус двух градусов днем и до минус пяти – ночью. Возможно появление осадков в виде снега, который быстро растает.
"Утро": солнечная и сухая погода ожидается в столичном регионе в четверг
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