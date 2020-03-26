Температурный рекорд 1973 года побит в столице

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температурный рекорд побит в столичном регионе. Об этом сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города.

Столбики термометров на базовой метеостанции Москвы в районе ВДНХ к 15:00 поднялись до +16 градусов. Такие значения побили рекорд 1973 года, когда в городе было зафиксировано 15,1 градуса тепла.

Синоптики пояснили, что окончательное значение температурного максимума для этого дня будет известно вечером. По оценке метеобюро Москвы, март в 2020 году на 6 градусов теплее климатической нормы.

Накануне метеорологи заявили о наступлении метеорологической весны в Москве. Синоптики отмечали, что столичный регион попадет под влияние скандинавского антициклона, прекратится поток холодного воздуха с севера, что обеспечит интенсивный прогрев воздушных масс.

О приходе теплой погоды во второй половине недели рассказывал и руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, повышение температуры обусловлено "солнечным фактором" и приходом западной части циклона.

Теплая и ранняя весна в столице привела к раннему началу сезона аллергии на пыльцу и высокой концентрации ее в воздухе. Руководитель отделения аллергологии Ильинской больницы Наталья Динер рассказывала, что в конце февраля был отмечен высокий порог пыления, а в начале марта появилась пыльца орешника и ольхи.

Ранее синоптики рассказали о высокой вероятности резкого похолодания в столице 31 марта и 1 апреля. Ожидается, что температура может опуститься до минус двух градусов днем и до минус пяти – ночью. Возможно появление осадков в виде снега, который быстро растает.