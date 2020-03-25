Метеорологическая весна пришла в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Метеорологическая весна наступила в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

"Сегодня столичный регион попадет под влияние скандинавского антициклона, прекратится поток холодного воздуха с севера, что обеспечит нам интенсивный прогрев воздушных масс. Таким образом, в Москве наступит метеорологическая весна", – сообщила Волосюк.

Она добавила, что в среду в городе температура воздуха прогреется до +7... +9 градусов. Ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер будет дуть западный со скоростью 3–8 метров в секунду.

Ранее о приходе теплой погоды во второй половине недели рассказал и руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, повышение температуры будет обусловлено "солнечным фактором" и приходом западной части циклона. Со среды температура будет выше нормы на 2 градуса, а к четвергу температурные аномалии дорастут до 4 градусов.

Синоптики также отмечают, что температура воздуха практически во всех регионах России с апреля по сентябрь будет немного выше нормы. В сентябре температура будет в среднем около нормы.

При этом Вильфанд прогнозировать бабье лето не стал. В то же время он напомнил, что в последние годы бабье лето на европейской части страны отмечалось регулярно.

Ранее Национальное управление океанических и атмосферных исследований признало февраль 2020 года вторым самым теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.

