Автомобилистам посоветовали готовиться к смене резины

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские автомобилисты могут подготовиться к смене резины на летнюю, заявил замдиректора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

По его словам, не исключена небольшая гололедица, но температура уже положительная.

"Мне кажется, что уже стоит подумать о смене резины, например, я уже поменял", – цитирует Киктева Агентство "Москва".

Ранее центр погоды "Фобос" предупредил о похолодании в столице в выходные. Столбики термометров опустятся до минус 1–2 градусов, однако сильные снегопады и метели не ожидаются. Из-за порывистого ветра до 9:00 22 марта продлен желтый уровень погодной опасности.

В Гидрометцентре уточнили, что похолодание не окажется продолжительным. Киктев добавил, что в апреле температура в московском регионе будет выше климатической нормы. Однако заморозки и снег все еще возможны.

Февраль 2020 года признали вторым самым теплым в истории. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века. В Москве рекорд по теплу установил январь.