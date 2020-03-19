Синоптики прогнозируют теплый апрель в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Температура выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в апреле. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя директора Гидрометцентра России Дмитрия Киктева.
"Пока, по неофициальным прогнозам, в апреле температура будет выше климатической нормы, но еще рецидивы зимние вполне возможны с заморозками и со снежными зарядами, поэтому расслабляться рано", – заявил синоптик.
Он добавил, что в ближайшие выходные ожидается похолодание с осадками в виде снега. Температура начнет опускаться в ночь на пятницу. Столбики термометров будут показывать от -2 до +3 градусов, днем – +6... +8.
В субботу ночью температура опустится до -4... -7 градусов. Днем в городе столбики термометров будут показывать +1... +2 градуса. Местами ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье погода существенно не поменяется.
Однако синоптики отмечают, что предстоящее похолодание не будет продолжительным. Уже во вторник, 24 марта, в городе температура воздуха днем может прогреться до +7 градусов.
Тем временем в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Действие предупреждения в городе продлится до 22 марта 09:00, в области – до 07:00.
В МЧС советовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.
"Погода": температура воздуха в столице превышает климатическую норму
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