Похолодание в столичном регионе не будет продолжительным

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ожидаемое в ближайшие выходные дни похолодание в Москве и области не будет продолжительным. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

"Это похолодание в столичном регионе, как и в прошлые выходные, не будет продолжительным. Хорошие новости – начало астрономической весны и солнечная погода в дневные часы", – говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили горожан о надвигающемся на столицу похолодании. Температура начнет опускаться в ночь на пятницу. Ожидается от -2 до +3 градусов, днем – +6... +8.

В субботу ночью температура опустится до -4... -7 градусов. Днем в городе столбики термометров будут показывать +1... +2 градуса. Местами ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. В воскресенье погода существенно не поменяется.

Тем временем в столице и области продлили желтый уровень погодной опасности из-за ветра. Действие предупреждения в городе продлится до 22 марта 09:00, в области – до 07:00.

В МЧС советовали горожанам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться и не парковаться под деревьями. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду.

