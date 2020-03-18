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Город

14:21

Москвичей предупредили о надвигающихся морозах

погода город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Синоптики заявили, что в ближайшее время в столицу вернется морозная погода. Похолодание прогнозируется в выходные, передает центр погоды "Фобос".

По информации специалистов, с начала недели в Москве наблюдается комфортная погода. Благодаря яркому солнцу воздух стал теплее, 18 марта столбики термометров достигли значения 7,3 градуса выше нуля.

Однако горожан предупредили, что на смену весеннему теплу вернутся морозы, но сильные снегопады и метели не ожидаются. Температура опустится до отметки минус 1–2 градуса.

Неделей ранее в городе выпал снег. Обильные осадки начались в субботу вечером.

Февраль 2020 года признали вторым самым теплым в истории. Средняя температура последнего месяца зимы оказалась на 2,11 градуса Фаренгейта (примерно 1,1 Цельсия) выше показателей ХХ века.

Так, 19 февраля был побит температурный рекорд 1925 года. Термометры на метеостанции ВДНХ показали значение 4,3 градуса выше нуля.

При этом январь в столице установил "фантастический рекорд" по теплу. Предыдущий рекордсмен – январь 2007 года.

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