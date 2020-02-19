Температурный рекорд 1925 года побит в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве 19 февраля побит температурный рекорд 1925 года для этого дня. Термометры на метеостанции ВДНХ по состоянию на 0:00 среды показали значение в 4,3 градуса выше нуля, передает Гидрометцентр.

Согласно данным центра погоды "Фобос", 95 лет назад в этот день температурный показатель составил плюс 3,7 градуса.

Накануне также был побит рекорд по теплу. Так, воздух в столице прогрелся до 5 градусов. Предыдущие рекордные значения были зафиксированы в 1949 году – 4,4 градуса со знаком плюс.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил, что в этом году установилась аномально теплая зима из-за воздушных масс из Атлантики, вытеснивших холодный воздух из Сибири. По словам метеоролога, температурные значения отклонялись от нормы на 25–28 градусов.

Ранее был дан прогноз на среду в Москве. Сообщалось, что в столице воздух прогреется до плюс 5 градусов. Сообщалось, что на неделе ожидается апрельская погода.