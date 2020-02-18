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Москва 24

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Общество

18 февраля, 06:58

Температурный рекорд 1949 года побит в Москве

общество погода город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температурный рекорд 1949 года был побит в Москве. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Гидрометцентра РФ.

Столбик термометра на центральной метеостанции столицы на ВДНХ в 5 утра вторника показал значение в плюс 5 градусов. Тем самым оказался побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный свыше 70 лет назад – 18 февраля 1949 года. Тогда была зафиксирована температура воздуха 4,4 градуса тепла.

Ранее в центре погоды "Фобос" сообщали, что температурный рекорд 19 февраля также может быть побит. Предполагалось, что столбики термометров могут показать до плюс 6 градусов.

Синоптики отмечают, что 20 февраля циклон покинет столичный регион. Днем в Москве ожидается до плюс 3–5 градусов. В пятницу в городе установится облачная погода с прояснениями.

При этом в Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Предупреждение продлили до вечера среды. Ожидается, что ветер будет дуть со скоростью 12–17 метров в секунду.

В столице прогнозируют сильный ветер и рекордное тепло

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