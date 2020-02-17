Рекордное тепло придет в столицу во вторник

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столице во вторник и среду ожидаются температурные рекорды, столбики термометров могут показать до плюс 6 градусов, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

По прогнозам синоптиков, в понедельник будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди. В городе температура воздуха составит плюс 3–5 градусов. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7–12 метров в секунду, в порывах до 18 метров в секунду.

"Во вторник столица останется под влиянием циклона. Облачно, местами небольшие дожди. Ночью – плюс 2–4 градуса, днем – плюс 4–6 градусов. Ветрено. Возможно обновление суточного рекорда температуры воздуха. В среду погода останется облачная, сырая, с небольшими дождями. Ветер стихнет, но останется аномальное тепло – плюс 3–4 градуса. И это обещает еще один рекорд температуры воздуха", – говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что 20 февраля циклон покинет столичный регион, в дневные часы в городе ожидается до плюс 3–5 градусов. В пятницу ожидается облачная погода с прояснениями.

"В субботу местами пройдут небольшие осадки. Днем температура поднимется до 4 градусов тепла", – говорится в сообщении.

По предварительным прогнозам, в воскресенье, 23 февраля, будет облачно, временами ожидаются осадки. Днем в столице прогнозируется от 1 до 3 градусов тепла.

Ранее заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов спрогнозировал окончание зимы в столичном регионе. По его словам, теплая погода в городе продлится до конца февраля, а в марте наступит уже настоящая календарная весна.

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказывала, что в Москве в первый месяц весны прогнозируется температура около нормы или чуть выше. По ночам возможны заморозки до -5 градусов, а днем воздух будет прогреваться до 6 градусов тепла.

Нынешний март может повторить сценарий 1984 года, когда температура в основном колебалась в районе нулевой отметки и только в отдельные дни повышалась до плюс 5–6 градусов тепла.

Тем временем нынешний январь, как подсчитали синоптики, оказался самым темным зимним месяцем за все время метеонаблюдений. Ранее наименьшая продолжительность солнечного сияния в средней полосе европейской части России была зафиксирована 20 лет назад.

